В Москве электричка сбила ребенка

В районе железнодорожной станции Сортировочная Казанского направления в Москве случилось ЧП. Электричка сбила мальчика.
Ребенок перебегал пути перед приближающимся поездом, машинист не успел остановиться. Пострадавший скончался на месте. По факту происшествия ведется проверка, передает Life.ru.
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