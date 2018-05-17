Разъяренный бык насмерть забил чемпиона родео
Бразилец не удержался на огромном быке и упал. Разъяренное животное несколько раз ударило мужчину копытами в грудь. После этого наездник смог подняться, но через несколько секунд рухнул на землю.
Врачи практически час пытались реанимировать Антонио, однако он скончался от критических травм, сообщает New York Post. У него зафиксировали перелом грудной клетки, а также повреждения сердца и легких.
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