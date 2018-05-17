Мужчине пробила голову взорвавшаяся электронная сигарета

В США произошел первый случай гибели человека от электронной сигареты. Мужчина скончался в результате взрыва вейпа у него в руках.

"На 95% безопаснее, чем табачный дым", – под таким слоганом совсем недавно мир переживал бум электронных сигарет. Теперь это утверждение можно смело списывать со счетов.

Медики в США засвидетельствовали первую смерть от вейпа. ЧП случилось в городе Сент-Питерсберг во Флориде, передает The Washington Post.

Вскрытие показало, что смерть курильщика наступила в результате взрыва. Эксперты установили, что электронная сигарета разорвалась на куски, которые вонзились мужчине в голову. Также вейпер получил ожоги 80% кожи на теле.

Отчет американской пожарной службы гласит, что с 2009 года было зафиксировано почти 200 взрывов электронных сигарет, в результате которых пострадали 133 человека. У 38 из них ранения были значительными.

В исследовании говорится, что взрывы происходили неожиданно, сопровождались громким шумом, вспышкой и пламенем. Причиной большинства таких случаев могло стать использование литий-ионных батареек.

Ранее сообщалось, что в правительстве России согласовали поправки о регулировании оборота продуктов, содержащих никотин. Законопроект приравнивает вейпы и кальяны к обычным сигаретам и запрещает их использование в общественных местах.