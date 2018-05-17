Москвич зверски избил пенсионерку и изуродовал ее напильником

Страшный случай произошел на юге столицы в ночь на 17 мая. 25-летний злоумышленник набросился на 70-летнюю женщину, проходившую мимо.

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) возбудили уголовное дело о покушении на убийство, сообщает РИА ФАН. Подозреваемого удалось задержать. Полицейские выясняют его мотивы.

Пожилая женщина пыталась закрыть лицо пакетом, однако преступник продолжал зверски избивать ее ногами. Затем он отобрал пакет и высыпал оттуда все вещи. Среди них злоумышленник нашел напильник, сообщает РЕН ТВ. Им преступник нанес женщине несколько ударов в лицо и скрылся. Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии – она находится в реанимации.