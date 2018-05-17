Американские солдаты на вертолете спасли главаря террористов

Сирийские СМИ сообщили об очередном эпизоде, который может свидетельствовать о поддержке США запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". Вертолет ВВС США эвакуировал из юго-восточного района провинции Хасака одного из главарей "ИГ", передает РИА ФАН. Боевик командовал отрядом террористов, которые проникли на территорию Сирии из Ирака.