Американские солдаты на вертолете спасли главаря террористов

Сирийские СМИ сообщили об очередном эпизоде, который может свидетельствовать о поддержке США запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". Вертолет ВВС США эвакуировал из юго-восточного района провинции Хасака одного из главарей "ИГ", передает РИА ФАН. Боевик командовал отрядом террористов, которые проникли на территорию Сирии из Ирака.
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