Акробат в цирке сорвался с высоты и выжил
Артист выполнял сальто-мортале в колесе, которое в этот момент поднималось вверх, когда допустил роковую ошибку и сорвался, передает Life.ru. На арену акробат приземлился спиной. Очевидцы сняли происходящее на видео. Пострадавшего циркача доставили в больницу. По счастливому стечению обстоятельств, страшное падение обошлось ему лишь в несколько синяков и ушибов. Сам он признался, что в момент инцидента успел мысленно попрощаться с жизнью.
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