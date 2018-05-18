В ДНР погиб командир батальона "Пятнашка" Олег Мамиев

В Донбассе скончался руководитель батальона "Пятнашка" Олег Мамиев. Он был тяжело ранен во время обстрела промзоны в районе Авдеевки.
Командир был доставлен в больницу, но врачам не удалось его спасти, передает НСН. "Сегодня Мамая не стало. Он погиб как герой, на своем боевом посту", – цитирует сайт "Комсомольская правда" представителя Союза добровольцев Донбасса.
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