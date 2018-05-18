Российские журналисты попали под обстрел в Донбассе

У поселка Крутая Балка в Ясиноватовском районе Донецкой области под обстрел попала съемочная группа ВГТРК, передает EG.ru. О произошедшем рассказал военный корреспондент Александр Сладков, находившийся тогда на месте ЧП. В результате ранение получил звукооператор Игорь Уклеин. В момент обстрела он находился рядом с командиром батальона "Пятнашка" ополчения Донбасса Олегом Мамиевым. Комбат погиб.

