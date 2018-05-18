В Москве ливень затопил автобус с пассажирами

Из-за сильного ливня затопило рейсовый автобус на севере Москвы. Вода поднялась в салоне до уровня сидений. При этом пассажиры не спешили покидать транспортное средство, передает телеканал "360". В результате аномального разгула стихии движение оказалось перекрыто. На место прибыли службы Мосводостока, представители местной управы, а также сотрудники правоохранительных органов. В результате инцидента никто не пострадал.
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