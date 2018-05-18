Атаку позиций террористов в Сирии сняли на видео

Правительственный войска Сирии с помощью танков нанесли удары по ключевым опорным пунктам боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" в кварталах пригорода Хаджар Аль-Асвад на юге Дамаска, передает РИА ФАН. Операцию сняли на видео с воздуха. Сообщается, что маневры проводятся в соответствии с точным тактическим планом, основанном на данных разведки. Одновременно с этим продолжается наблюдение за передвижениями террористов. Боевики используют подземные тоннели для переброски живой силы и оружия. Кроме того, они оборудуют склады и командные пункты в жилых домах.