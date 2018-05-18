На Кубе потерпел крушение Boeing с сотней пассажиров

Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion разбился во время взлета в аэропорту Хосе Марти в Гаване. На борту находились 107 пассажиров. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Лайнер выполнял рейс из Гаваны в Ольгин, передает РИА Новости. По другим данным, Boeing летел на северо-восточное побережье Южной Америки, в Гайану. Сообщается, что самолет рухнул на землю спустя всего несколько минут после взлета. Других подробностей произошедшего не приводится.

Крушение произошло возле средней школы в районе Бойерос, передает "РЕН ТВ". На место выдвинулись экстренные службы. Им предстоит оценить степень повреждения самолета и количество пострадавших и жертв. Очевидцы сообщают о густом черном дыме на месте падения лайнера.

Персонал гаванского аэропорта в связи с произошедшим был переведен на экстренный режим работы, передает Associated Press. О том, что могло стать причиной трагедии, пока не сообщается.

Отметим, самолеты Boeing 737 являются самой массовой модификацией пассажирских лайнеров в мире за всю историю авиастроения. В марте 2018 года был установлен новый рекорд – заказчику был доставлен десятитысячный экземпляр. При этом производитель имеет еще 4,5 тысячи заказов на эту модель.

Boeing 737 стал производиться с 1967 года и до сих пор занимает лидирующие позиции. Отметим, с 1970 года самолеты Boeing 737 187 раз попадали в катастрофы. В этот список вошли как незначительные инциденты вроде выезда за пределы взлетно-посадочной полосы, так и крушения, а также происшествия, связанные с террористической деятельностью.