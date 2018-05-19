Во Внуково сел Boeing 737 с отказавшим двигателем

Самолет авиакомпании "Победа" вернулся в столичный аэропорт "Внуково". В полете у судна отказал двигатель. Инцидент произошел в небе над Воронежем, передает "Интерфакс".
Самолет выполнял рейс Москва – Астрахань. Лайнер благополучно приземлился на одном работающем двигателе. На борту находилось около 170 пассажиров, никто не пострадал.
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