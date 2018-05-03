Джигарханян госпитализирован Новый виток в деле Родченкова Кейт Миддлтон родила сына Эксклюзив Главные события Москвы

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Происшествия

При стрельбе в Москве пострадали три человека

прочитано 275 раз

В полицию поступило сообщение о конфликте около дома №1 на Солнечной улице в поселении Московский в Новой Москве. В результате произошедшего ранения получили три человека, передает сетевое издание m24.ru. Предположительно, огонь велся из травматического оружия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Пострадавшие были госпитализированы. Полиция разыскивает подозреваемых, которые скрылись с места преступления.

3 мая 2018, 09:10

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