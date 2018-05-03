В Москве выжили надышавшиеся газом пенсионеры

В дежурную часть полиции района Свиблово на севере Москвы обратилась местная жительница. Она рассказала, что ее затапливают соседи сверху – пожилая пара, передает телеканал "360". Пенсионеры живут одни и не реагируют на стук в дверь. Прибывшие с проверкой сотрудники полиции нашли супругов без сознания. Пострадавших доставили в больницу. Врачи диагностировали у них отравление бытовым газом. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.