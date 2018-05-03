Серьезный сбой в движении московских электричек привел к хаосу

Пассажиры покидают поезда через окна. Иного варианта спастись из устроенного РЖД кошмара нет.



Первый рабочий послепраздничный день стал сущим кошмаром для тысяч пассажиров пригородных электропоездов Ярославского направления МЖД. Не доехав до платформы Яуза, поезда остановились на полтора и более часов. И когда возобновится движение, если возобновится вообще, никто не знает.

ПО ТЕМЕ На Киевском направлении МЖД случился коллапс

Покинуть электрички у людей возможности нет – машинисты отказываются открывать автоматические двери, ссылаясь на интенсивность движения вокруг. От жары в вагонах – в поездах старых моделей нет кондиционеров – многим стало плохо. Поэтому люди пытаются на свой страх и риск покинуть электрички через окна и отжатые вручную двери.

На "Горячей линии РЖД" возмущенным пассажирам говорят, что "не владеют информацией" и "не в курсе происходящего". Машинисты поездов тоже не знают, чем вызван сбой и когда движение нормализуется. Согласно их данным, принято решение вернуть все выехавшие в сторону области поезда в Москву. В них находятся несколько тысяч пассажиров, фактически оказавшихся в плену.

Напомним, что 3 мая в РЖД объявили о неожиданном решении: компания будет указывать на билетах местное время, а не московское, как это было ранее. Изменения коснутся только поездок, которые будут совершаться с 1 августа 2018 года, передает EG.ru.