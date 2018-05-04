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Происшествия

Политик с пакетом кефира на голове расстрелял радикалов

Фото: facebook.com
Украинские депутаты вновь оказались в центре громкого скандала. Потасовка, переросшая в конфликт с применением оружия, произошла в Никополе Днепропетровской области.

Продолжение: На Украине Януковича расстреляли из засады
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Скандал разгорелся на заседании внеочередной сессии городского совета. Депутаты собирались рассмотреть ряд нерешенных вопросов, но в зале появились представители запрещенной в России националистической организации "Правый сектор" и не дали народным избранникам принять повестку дня.

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Сначала радикалы забрались на трибуну и облили мэра города Андрея Фисака зеленкой, сообщает NikopolNews. Кроме того, в зале начались драки, а затем активисты надели депутату Александру Рыбакову на голову пакет с кефиром. В свою очередь он достал травматический пистолет и выстрелил в потолок и в сторону обидчиков.

В ходе беспорядков никто не пострадал. Очевидцы столкновения в горсовете сообщили, что на стенах и потолке зала заседаний администрации Никополя виднеются пулевые отверстия. По факту произошедшего полиция города открыла уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по статьям "Групповое нарушение общественного порядка" и "Хулиганство".

Отметим, драки и всевозможные потасовки в стенах Рады и горсоветов на Украине не редкость. В частности, часто становится участником конфликтов, перерастающих в кулачные бои, скандальный украинский политик Олег Ляшко.

Автор: Валерия Нарская4 мая 2018, 15:27

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