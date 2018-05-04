Крушение самолета с пассажирами попало на видео

В объектив камеры уличного видеонаблюдения попал момент катастрофы частного самолета. Он направлялся из Аризоны в Лас-Вегас.

На борту лайнера в момент трагедии находились шесть человек, никто не выжил. Самолет провел в воздухе не больше 15 минут, после чего у него начали разрушаться крылья, и он упал на поле для гольфа, передает Daily Mail. Причина случившегося пока не установлена.

ЧП произошло еще 9 апреля, но запись обнародовали только сейчас. В числе погибших оказалась известная 23-летняя фотомодель Мэрайя Саншайн Куган, на чей блог в Instagram подписаны более 35 тысяч человек.