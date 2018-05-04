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Происшествия

Вскрылись неожиданные подробности смерти звезды "Последнего героя"

Сергей Сакин. Фото: wikipedia.org
Появилась новая информация о гибели писателя и шоумена Сергея Сакина. Мужчина замерз по пути в Москву, а его труп полицейские нашли в лесу после таяния снега.
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Участник телешоу "Последний герой" пропал без вести в ноябре 2017 года в окрестностях города Мышкин Ярославской области. Версия о том, что Сакин пропал по пути в Москву, подтвердилась.

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Шоумен успел переправиться на пароме из Мышкина на другой берег Волги, но ни на маршрутку, ни на попутку не сел. Труп Сергея полицейские нашли в лесу в окрестностях деревни Коровино, сообщает "Московский комсомолец".

Тело Сакина обнаружили во время планового прочесывания местности после схода снега. Труп лежал неподалеку от причала. Долгие поиски объясняются тем, что звезду "Последнего героя" почти сразу же занесло снегом. Личные вещи Сергея остались нетронуты.

Предварительная причина смерти Сакина – смерть от переохлаждения, возможно, в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что писатель долго лечился от пагубной страсти.

По словам подруги Сакина Татьяны, шоумен гостил в Мышкине у своего друга, которому помогал по хозяйству. "Сергей часто ездил в Москву к своей семье, к родителям и детям. Так 24 ноября он поехал в очередной раз.... Следов насилия на теле нет – скорее всего, он скончался от остановки сердца, может быть, замерз на морозе. Хотя никаких хронических болезней у Сергея вроде не было", – рассказала женщина. По словам Татьяны, скорее всего Сергей собирался выезжать из Мышкина автостопом, поскольку в автобусы до Ярославля ходят плохо и нерегулярно, и не всегда в них можно сесть.

Напомним, 4 мая труп Сергея Сакина нашли в окрестностях Мышкина. Друзья пропавшего участника программы "Последний герой" подтвердили информацию о его смерти.

Автор: Валерия Нарская4 мая 2018, 17:45

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