Умер бывший директор группы "Машина времени"

На 66-м году жизни скончался бывший директор групп "Машина времени" и "Воскресение" Владимир Сапунов. О кончине сообщил его брат Андрей на своей странице в социальной сети Facebook.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Последние 10 лет Сапунов был прикован к инвалидной коляске: он получил травму в результате несчастного случая.