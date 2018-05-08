Воспитательница наказала ребенка питьем кипятка

Уроженка китайского города Янчжоу рассказала, что ее ребенка заставили пить кипяток в детском саду. Такое зверское наказание воспитательница придумала для мальчика за разговор во время занятия.



Мать пострадавшего сообщила еще о пяти "провинившихся", которые подверглись издевательству. Об инциденте стало известно после того, как один из воспитанников детского сада пожаловался на жуткую боль в горле и отказался есть. Позже врачи установили, что гортань ребенка обожжена и опухла. Мальчик рассказал, что в наказание за разговор во время урока воспитательница заставила его выпить стакан кипятка. Помимо него, зверствам подверглись еще четыре ребенка. Когда обо всем стало известно родителям, сотрудница детского сада принесла им извинения, передает телеканал "Хунань цзинши". Однако за такой серьезный проступок женщину отстранили от работы с детьми, а правоохранители начали расследование инцидента.