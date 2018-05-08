На "Евровидении" журналиста пырнули ножом

Близ стадиона, где проходит "Евровидение", произошло ЧП. На приехавшего освещать песенный конкурс журналиста напал грабитель, ранив его ножом.

Неизвестный подошел к репортеру, ударил ножом и отобрал деньги. При этом в Лиссабоне в тот момент были повышены меры безопасности и на каждом углу стояли полицейские.

Журналиста незамедлительно госпитализировали, передает teleprogramma.pro. Сообщается, что угрозы жизни молодого человека, который возглавляет группу греческих фанатов Eurofans на конкурсе, нет.

Известно, что у парня была с собой довольно крупная сумма – четыре тысячи евро, – которая предназначалась для покупки билетов на полуфинал "Евровидения". Грабителю после нападения удалось скрыться.

Напомним, церемония открытия "Евровидения" прошла накануне в Музее искусства, архитектуры и технологии в Лиссабоне. Россию на конкурсе представляет певица Юлия Самойлова с композицией I Won’t Break.

Первый полуфинал конкурса состоится 8 мая на арене Altice в Парке наций. Второй этап, где выступит Самойлова, пройдет 10 мая.