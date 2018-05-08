Их нравы: в США кровожадный полицейский с перепуга расстрелял сурка

На трассе под Балтимором в штате Мэриленд образовалась огромная пробка. Оказалось, дорогу водителям преградил сурок.

Прогнать его решился местный полицейский. Он подошел к грызуну и попытался вытеснить с шоссе, но из этого ничего не вышло. Сурок начал медленно приближаться к стражу порядка. Тот несколько секунд пятился в страхе, а после схватился за пистолет и выстрелил в зверька.

Животное начало дергаться в конвульсиях. Одного выстрела герою местной полиции не хватило, чтобы нейтрализовать угрозу: он добил сурка прицельным огнем с расстояния нескольких метров. Видео жуткой расправы было опубликовано на YouTube.