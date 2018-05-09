В Киеве начали швыряться фекалиями в честь Дня Победы

В центре Киева украинские националисты облили зеленкой и фекалиями главу Российского центра науки и культуры Константина Воробьева. Инцидент произошел, когда чиновник выходил из подъезда своего дома.

Воробьев собирался побывать на месте встречи ветеранов и возложить цветы к Вечному огню и к памятнику Николаю Ватутину. На выходе из подъезда на него напали радикалы и, после того, как облили чиновника зеленкой и нечистотами, пообещали учинить в следующий раз более серьезную расправу.

В интервью РИА Новости Воробьев подчеркнул, что ранее за ним была установлена слежка. Известно, что 9 мая в День Победы украинский суд разрешил националистам патрулировать улицы в Киеве.

И это патрулирование уже привело к печальным последствиям. В центре украинской столицы радикалы подрались с участниками акции "Бессмертный полк". Все произошло возле рамок металлоискателей около станции метро "Арсенальная".





В ряды участников акции проникли националисты, которые начали петь гимн Украины. Позже в толпе началась драка, сообщается, как минимум, об одном пострадавшем.

Акция "Бессмертный полк" проходит ежегодно по всему миру, в том числе на Украине. В последние годы из многих городов Незалежной в этот день приходят сообщения о стычках националистов с участниками акции.

А во Львове 8 мая националисты разрисовали ограду Монумента славы, воздвигнутого в память о победителях над нацизмом в Великой Отечественной войне. В конце апреля стало известно, что городские власти приготовились сносить памятник.

Напомним, что с 2015 года на Украине 8 мая отмечается новый праздник – День памяти и примирения. А с 2016 года 9 мая в Незалежной уже не День Победы в Великой Отечественной войне, а День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В преддверии праздника украинские политики все чаще говорят об отмене празднования 9 мая.