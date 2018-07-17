Суд арестовал экс-главного следователя Москвы

Лефортовский суд Москвы арестовал до 12 сентября бывшего руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России Александра Дрыманова, сообщает НСН. Он обвиняется в получении взятки.



Перед началом суда подозреваемый заявил, что не признает вину. Ходатайство об аресте Дрыманова рассматривалось в закрытом режиме.