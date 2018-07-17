Суд арестовал экс-главного следователя Москвы

Лефортовский
суд Москвы арестовал до 12 сентября бывшего руководителя Главного следственного
управления Следственного комитета России Александра Дрыманова, сообщает НСН.
Он обвиняется в получении взятки.
Перед началом суда подозреваемый заявил, что не признает вину. Ходатайство об аресте Дрыманова рассматривалось в закрытом режиме.
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