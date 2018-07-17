Грабитель попался на болевой при ограблении дома бойца MMA

Мужчина, попытавшийся ограбить дом, неожиданно встретил хозяина, которым оказался боец смешанных единоборств (ММА) Серхио Эрнандес. Он и задержал грабителя, применив болевой прием.



Инцидент произошел вечером, когда спортсмен возвращался домой. Подходя к зданию, Эрнандес заметил незнакомца на заднем дворе. Мужчина объяснил вторжение тем, что пытался скрыться от собаки, но спортсмен заметил открытое окно, ведущее в одну из комнат, и заподозрил правонарушение. Попытка вора сбежать не увенчалась успехом – боец применил свои навыки, сковав движения нарушителя "треугольником".