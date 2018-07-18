Российскую модель забили до смерти молотком

В Челябинской области зверски убита финалистка всероссийского конкурса красоты Ксения Мецгер. С 29-летней девушкой расправились из-за иномарки.

По данным областного управления Следственного комитета, тело Ксении с признаками насильственной смерти было обнаружено 17 июля в Кизильском районе. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Злоумышленник задержан и дает признательные показания. Им оказался 24-летний житель Магнитогорска, передает RT. Мотивом преступления могла стать иномарка, которую девушка выставила на продажу.

Задержанный – покупатель машины, владелец автосервиса. Во время осмотра транспортного средства в боксе он убил Мецгер ударом молотка по голове, увез тело в лес и спрятал. Ранее мужчина был судим за мошенничество, сообщает "Московский комсомолец".

Публикация от Ксения Туленкова-Мецгер (@sunny22km) 21 Июн 2018 в 9:07 PDT

Ксения была замужем, у нее остался маленький сын. В 2016 году девушка представляла Челябинскую область в финале конкурса Missis World Russia, позже перебралась с семьей в США. В Челябинскую область она приехала к родителям, чтобы продать Skoda Octavia. Покупателя и своего палача Мецгер нашла по телефону.