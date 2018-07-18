Трагически погиб 15-летний сын нефтяного магната
Финнет отдыхал с родными в Греции, где туристы взяли напрокат катер. Страшное происшествие случилось недалеко от острова Паксос, к югу от Корфу.
Известно, что арендованный катер имел надувные борта и мощный мотор. Судном управлял глава семьи, а его сын Тоби в это время сидел на корме, сообщает Ura.ru.
В какой-то момент катер наскочил на волну, и мальчик упал за борт. Пол Финнет сразу же прыгнул вслед за ним и вытащил сына. Ребенка отвезли в ближайший порт, но его было уже не спасти. Врачи констатировали смерть подростка. Винт буквально разрезал его голову.
Напомним, летом этого года в Москве был найден мертвым внук российского миллиардера Юрия Гущина, 19-летний Юрий Гущин-Кузнецов. Парень свел счеты с жизнью. Молодой человек увлекался игрой Dota и перед смертью проиграл три матча. В игре у Юрия был ник "тупо убийся".
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