В центре Москвы произошло ограбление на 10 миллионов рублей

Пятеро
вооруженных грабителей похитили из кредитной организации, находящейся в Гончарном
проезде в Москве, десять миллионов рублей, сообщает Пятый канал. Преступники
скрылись с места преступления на автомобиле.
Сейчас на месте работают криминалисты, изучаются записи с камер видеонаблюдения, отмечает сайт "Комсомольская правда". Пострадавших нет.
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