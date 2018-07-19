Акробатка сорвалась в огонь во время выступления

Мэри Вулф-Нильсен рухнула с высоты во время выступления на шоу The America's Got Talent. Это произошло на глазах тысяч зрителей.



Вместе с Мэри выступал ее муж Тайс Нильсен. Он страховал супругу с завязанными глазами. В тот момент, когда мужчина должен был поймать акробатку за ноги, его руки соскользнули. Женщина упала на сцену, где для эффектности был разведен огонь. Жюри и зрители получили настоящий шок. Среди них были двухлетний сын Нильсенов и его бабушка, передает Winnipegfreepress. Но, к счастью, акробатка не пострадала.