Одержимые брат и сестра выпотрошили тело матери во имя дьявола

В Перу задержали местную жительницу, ее брата и тетку за зверское убийство 74-летней пенсионерки. Подозреваемые объяснили, что совершили ритуал "по велению сатаны".

Сообщается, что родственники убили женщину и обмылись ее кровью. После этого останки погибшей захоронили в пруду.

Самая младшая сестра призналась следователям, что на безжалостный поступок ее подтолкнул странный сон. По ее словам, "высшие силы выбрали именно для совершения жертвоприношения", передает Daily Mail.

Девушка убедила своего брата и сестру помочь ей "выполнить задание повелителя тьмы". Известно, что некоторые органы убитой старушки бесследно пропали. "Царь демонов уже среди нас. Он приказал мне сделать это. Нас все больше и больше с каждым днем", – рассказала полицейским задержанная.

Остальные родственники убитой также дали признательные показания. Следователи уточнили, что обвиняемые "совершили ритуал исцеления, в ходе которого нужно принести в жертву дьяволу любимого человека".

Также стали известны жуткие детали происшествия. Так, одна из задержанных во время "сеанса черной магии выколола матери глаза, а затем вырезала некоторые внутренние органы, которые потом были выброшены в пруд".