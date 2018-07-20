При крушении прогулочной лодки погибли люди

Вечером 19 июля на озере Тейбл-Рок в штате Миссури потерпела крушение прогулочная моторная лодка-амфибия, передает сайт "Комсомольская правда". Изначально сообщалось о десяти погибших и семи пострадавших. Позже число жертв возросло до 11.
По предварительным данным, причиной трагедии мог стать шторм. Судно перевернулось, после чего сразу пошло ко дну. На борту находился 31 человек. Несколько числятся пропавшими без вести.
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