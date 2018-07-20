Переводчица книг о Гарри Поттере Мария Спивак умерла от тяжелой болезни

Скончалась переводчица Мария Спивак, получившая известность после работы над книгами о волшебнике Гарри Поттере. Ей было 55 лет.

"Дорогая подруга, прости, что не уберегли тебя. Подробности про дату похорон будут позже", – сообщила в Facebook директор издательства Phantom Press Алла Штейнман. По ее словам, переводчица тяжело болела, в июне ее состояние резко ухудшилось.

