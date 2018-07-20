Москвич после неудачной попытки приворота оказался в полиции

В столице 24-летний мужчина, работающий контролером в кинотеатре, пожаловался полиции на гадалку. По словам пострадавшего, он влюбился в девушку и, чтобы добиться взаимности, решил приворожить ее, пишет агентство "Москва".

Москвич нашел ворожею, которая пообещала сделать качественный приворот. За свои услуги гадалка взяла 63 тысячи рублей. Однако время шло, а девушка так и не ответила на чувства работника кинотеатра. Тогда молодой человек попросил привлечь ведунью к ответственности.