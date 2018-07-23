Убийцей пятилетней девочки в Серпухове оказался молодой сосед

Камеры видеонаблюдения помогли стражам порядка найти подозреваемого в убийстве пятилетней девочки в Серпухове. Местный житель по фамилии Семин уже задержан и допрошен.

Полицейские, прибывшие в квартиру Семина с обыском, обнаружили начисто отмытый диван. Одежда, которая была на подозреваемом в день преступления, оказалась в стиральной машине, а локти и колени у хозяина квартиры были стерты, поранена рука.

Семин заявил стражам порядка, что об убийстве ничего не знает. А стертые колени и грязная одежда – последствия работы на участке, клубнику, мол, собирал. Мужчину задержали. Предполагается, что он психически нездоров.

Отец девочки, Абдусалам Саидов, не может поверить в случившееся. Она была его единственной дочерью, передает Telegram-канал Life Shot. По словам Саидова, с тех пор как полицейские сообщили, что нашли тело девочки, он ее еще не видел.

Убийство пятилетнего ребенка потрясло жителей подмосковного Серпухова. Накануне вечером девочку в неизвестном направлении увели с детской площадки прямо перед домом. 23 июля тело ребенка, упакованное в черную спортивную сумку, нашли около железной дороги.

Живущие по соседству дети рассказывают, что часто замечали странного мужчину, который будто бы за ними следил. Как-то раз он буквально кружил вокруг шатра, в котором играли девочки. "Я его боялась и сразу убегала домой или в подъезд", – рассказала одна из посетительниц детской площадки. Связаны ли эти рассказы с ужасным убийством – полиции пока неясно.