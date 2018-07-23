Огромный камень выпал из Стены Плача во время молитвы (видео)

В Израиле у Стены Плача, которая ежегодно привлекает тысячи паломников, упал камень. Как сообщает сайт "Комсомольская правда", каменный блок весом 100 килограмм вывалился из стены, упав рядом с молящейся женщиной. Причиной инцидента могла стать влага или рост растений, находящихся между камней.



Прибывшие памятнику сотрудники израильского Управления древности оцепили место. Они намерены оценить причиненный ущерб. В свою очередь, власти города намерены расширить инспекции ответственных служб во избежание дальнейшего разрушения Стены Плачаю

Стена Плача – символ веры многих поколений евреев в возрождение Храма, место паломничества и молитв. Самый ранний источник, связывающий евреев со Стеной, датируется IV веком нашей эры. Молитвенные площадки для мужчин и женщин разделены. У верующих существует обычай оставлять в щелях между каменными блоками записки с просьбами и молитвами. Сама она состоит из огромных каменных блоков, которые никак не скреплены между собой.