Чемпион мира разбился при крушении самолета в Подмосковье

Мастер высшего пилотажа и чемпион мира погиб при аварии самолета. Второй пилот также умер не приходя в сознание.

В районе деревни Дракино Серпуховского района в Подмосковье упал самолет модели Zlin 326, сообщает РИА ФАН. Погибли два человека. Погибшие – пилоты: Виктор Бирюков и Игорь Турик.



Отметим, что Турик был чемпион мира по аэроакробатике. В 2014 году он стал чемпионом мира на самолете ЯК-52 в командных соревнованиях, а также бронзовым призером в многоборье. Помимо это он становился лучшим в России в рамках произвольной программы и бронзовым призером чемпионата мира в неизвестной программе.

На месте происшествия находятся 15 сотрудников МЧС и четыре единицы техники. По предварительным данным, причиной катастрофы стал отказ техники.Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

