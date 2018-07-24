Чемпион мира разбился при крушении самолета в Подмосковье
В районе деревни
Дракино Серпуховского района в Подмосковье упал самолет модели Zlin 326, сообщает РИА ФАН. Погибли
два человека. Погибшие – пилоты: Виктор Бирюков и Игорь Турик.
Отметим, что Турик был чемпион мира по аэроакробатике. В 2014 году он стал чемпионом мира на самолете ЯК-52 в командных соревнованиях, а также бронзовым призером в многоборье. Помимо это он становился лучшим в России в рамках произвольной программы и бронзовым призером чемпионата мира в неизвестной программе.
На месте происшествия находятся 15 сотрудников МЧС и четыре единицы техники. По предварительным данным, причиной катастрофы стал отказ техники.Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Только что в Подмосковье, в районе деревни Дракино, разбился легкомоторный самолёт Zlin-326 (бортовой номер RA-2801). Находившиеся на борту Виктор Бирюков и Игорь Турик погибли. Первое фото с места крушения pic.twitter.com/IzrT4qqMeD— Дикая Москва (@WildWildMoscow) 24 июля 2018 г.
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