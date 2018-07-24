Первое видео с места авиакатастрофы под Москвой

Видеосъемки с места крушения легкомоторного самолета в Подмосковье появились в Сети. В аварии погиб чемпион мира по авиационной аэробатике.

Легкомоторный самолет Zlin 326 рухнул в районе деревни Дракино Серпуховского района. Катастрофа унесла жизни двух человек – известного пилота Игоря Турика и Виктора Бирюкова.

Игорь Турик – чемпион мира по авиационной аэробатике. Как сообщается, его общий налет на самолетах и вертолетах составлял 4900 часов. Турик – чемпион мира на самолетах Як-52 в командных соревнованиях, а также бронзовый призер в многоборье. Полиция выясняет обстоятельства трагедии, передает РЕН ТВ.



