Названа причина смерти пятилетней жертвы серпуховского маньяка

Пятилетняя девочка, похищенная на днях в подмосковном Серпухове, погибла от асфиксии. Заключение экспертов передано родственникам погибшего ребенка.

Эксперты подтвердили информацию об изнасиловании девочки. Кроме того, в заключении сказано, что ребенок скончался в результате асфиксии, которая произошла вследствие попадания инородного тела в дыхательные пути.

22 июля девочка гуляла на детской площадке вместе с бабушкой. Пожилая женщина оставила внучку играть, а сама побежала в магазин за продуктами. Вернувшись через 20 минут, она девочку не нашла. В районе сразу же развернули поиски.

23 июля тело ребенка нашли в овраге у железной дороги – оно было упаковано в спортивную суму. Вскоре задержали подозреваемого – проживавшего в том же дворе Александра Семина. Главной уликой против него стала запись с камеры наблюдения. На ней видно, как Семин спокойно идет по городу со спортивной сумкой, а затем скидывает ее в овраг, передает Life.ru.

Когда полиция нагрянула к нему домой, Александр стирал одежду – прежде вымыв диван. Стертые локти и колени он объяснил тем, что работал в огороде. Однако подозрения следователей подтвердили рассказы детей. По их словам, Семин часто крутился вокруг игровой площадки. Он часами наблюдал за детьми и пытался с ними заговорить, но ребята его боялись и убегали.

Позже бывшая любовница Семина сообщила, что он хранил дома наркотики и устраивал драки. Кроме того, у маньяка случались приступы агрессии - по словам девушки, ей приходилось прятать ножи. А уже в изоляторе у подозреваемого вскрылись гомосексуальные наклонности – он разделся догола и предложил сокамернику заняться сексом.