Мужчина скормил собакам пенис друга за попытку соблазнения

В провинции Ратбури на западе Таиланда местный житель отрезал половой орган другу и отдал на съедение собакам, сообщает телеканал "360". Причиной стала ревность.



Все началось с того, что трое мужчин сидели дома и распивали алкогольные напитки, которые со временем закончились. Хозяин квартиры вместе с одним из друзей пошел в магазин за добавкой. Третий мужчина остался наедине со спящей супругой владельца жилья. Он зашел к ней в комнату и начал поглаживать, из-за чего женщина проснулась и выбежала из дома с криками. В это время навстречу как раз шел ее муж, который от нее и узнал о попытке соблазнения.

Хозяин взял из дома молоток и ударил приятеля, после чего ножом отрезал ему пенис и бросил во двор собакам на съедение. Теперь мужчине грозит срок от шести месяцев до десяти лет.

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