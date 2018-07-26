Раскрыто дело о расстреле на набережной в Москве во время ЧМ-2018
Согласно материалам расследования, неизвестный из обстрелял двоих мужчин, которые слушали трансляцию матча по радиоприемнику в самодельном шалаше. В итоге 47-летний местный житель скончался, а его 43-летний компаньон, уроженец Чувашии, был госпитализирован с ранением плеча.
Известно, что оба вели асоциальный образ жизни, пишет "Московский комсомолец". В связи с этим правоохранители предположили, что мужчины нарушили покой местных жителей, один из которых решил жестоко расправиться с маргиналами. Однако улики указали на то, что чуваш убил приятеля. Чтобы отвести подозрения, злоумышленник причинил себе увечье.
Ранее сообщалось, что двое мужчин попали под пули в ходе матча России и Хорватии в рамках мундиаля. Во время прослушивания матча по радио в самодельном жилище по ним якобы открыли огонь.
Несколько пуль угодили в 47-летнего Игоря, который погиб на месте. 43-летний Андрей, превозмогая боль в плече, добежал до ближайшей автозаправки и попросил о помощи.
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