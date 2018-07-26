Раскрыто дело о расстреле на набережной в Москве во время ЧМ-2018

Сотрудники московской полиции рассказали об успехах в расследовании нападения на двоих мужчин, совершенного на Нагатинской набережной во время матча ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии. Главным подозреваемым оказался пострадавший.



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