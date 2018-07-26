К самопровозглашенному президенту СССР пришла с обыском ФСБ

В Зеленограде сотрудники ФСБ пришли с обыском в квартиру к Сергею Тараскину, который объявил себя президентом СССР, сообщает URA.Ru. Оперативные мероприятия в жилье мужчины в Зеленограде прошли в рамках уголовного дела о публичных призывах к экстремистской деятельности.



У Тараскина, работающего зубным врачом изъяты аудио и видео о работе организации под названием СССР. Также на месте найдены уставные документы и печати.