К самопровозглашенному президенту СССР пришла с обыском ФСБ

В Зеленограде
сотрудники ФСБ пришли с обыском в квартиру к Сергею Тараскину, который объявил
себя президентом СССР, сообщает URA.Ru. Оперативные мероприятия в жилье мужчины
в Зеленограде прошли в рамках уголовного дела о публичных призывах к
экстремистской деятельности.
У Тараскина, работающего зубным врачом изъяты аудио и видео о работе организации под названием СССР. Также на месте найдены уставные документы и печати.
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