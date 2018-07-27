Автобус из Москвы протаранила вылетевшая на встречку легковушка: есть жертвы

На федеральной трассе "Кавказ" в Кабардино-Балкарии произошло смертельное ДТП. Автомобиль Toyota выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, следовавшим из Москвы в Нальчик. От удара легковушка отлетела в сторону и протаранила Mercedes, передает "360".
В результате аварии погибла женщина, управлявшая Mercedes. Семь пострадавших госпитализированы.
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