Умер известный российский журналист

Скончался журналист и общественный деятель Виталий Шенталинский. Ему было 78 лет, передает "360". Причина смерти журналиста не сообщается.

Виталий Шенталинский работал спецкором "Вокруг света", вел рубрику "Хранить вечно" в журнале "Огонек". Именно он открыл литературные архивы КГБ и опубликовал материалы о творчестве репрессированных писателей.