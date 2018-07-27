Полицейского в центре Москвы изрезали ножом (видео)
В Москве в результате нападения серьезно пострадал сотрудник полиции, сообщает РЕН ТВ. Инцидент произошел возле дома по улице 1-я Брестская, д. 33. Злоумышленник ударил капитана полиции семь раз ножом и убежал. Пострадавший госпитализирован в Боткинскую больницу. В городе введен план "Сирена".
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