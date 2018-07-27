Журналист пропал после командировки на музыкальный фестиваль

В Нижегородской области по факту исчезновения журналиста Сергея Грачева возбмуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости. Корреспондента издательского дома "Аргументы и факты" видели последний раз неделю назад, когда он выходил из гостиницы.



Больше мужчина на связь не выходил. Его телефон отключен. Журналист должен был освещать фестиваль российского кино "Горький festt", который проходил в регионе с 20 по 26 июля.