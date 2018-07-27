Журналист пропал после командировки на музыкальный фестиваль

В
Нижегородской области по факту исчезновения журналиста Сергея Грачева
возбмуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости. Корреспондента издательского
дома "Аргументы и факты" видели последний раз неделю назад, когда он выходил из
гостиницы.
Больше мужчина на связь не выходил. Его телефон отключен. Журналист должен был освещать фестиваль российского кино "Горький festt", который проходил в регионе с 20 по 26 июля.
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