Три сестры зарезали отца-насильника: шокирующие подробности убийства в Москве

Тело 57-летнего столичного жителя полицейские нашли на лестничной клетке в доме по Алтуфьевскому шоссе. У погибшего зафиксированы множественные колото-резаные ранения шеи и груди.

Трагедия произошла 27 июля, причем есть две версии случившегося. Согласно первой, мужчина под воздействием наркотиков бросился с ножом на одну из трех дочерей и ранил ее. Сестры вступились, отобрали нож и убили отца. По второй версии, девушки 17, 18 и 19 лет планировали убийство родителя-тирана.

Мать не жила с ними – глава семейства якобы выгнал ее из дома. Не жил с ними и старший, 20-летний сын мужчины.

По словам знакомой семьи, москвич был психически нездоровым – по некоторым данным, страдал шизофренией, передает Пятый канал. Она уверена, что изверг годами насиловал дочерей, бил, издевался и держал их в постоянном страхе.

Девушек задержали. Они признали вину и пояснили, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом, сообщает телеканал "360". Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

По словам сына мужчины, ему мало что известно об обстановке в квартире на Алтуфьевском шоссе. "Сестры не могли такое сделать. Я не знаю, что на них нашло. Я сам не знаю, кому верить", - цитирует молодого человека РЕН ТВ. При этом он добавил, что девушки давно "потерянные".

Об убитом известно, что он пачками принимал психотропные таблетки, был религиозным и имел множество отклонений. Например, запрещал домочадцам произносить слово "обувь" и требовал ставить иконы к его приходу.

"Был случай, когда отец нашел шерсть от собаки на ковре. Он позвал одну из дочерей, под угрозой приказал чесать собаку и при нем есть шерсть", – приводит слова знакомой семьи Telegram-канал "112". Тиран установил в коридоре онлайн-камеру, чтобы следить за дочерьми. Выйти без его ведома или пообщаться с матерью они не могли.

Еще одна подруга семьи рассказала, что мужчина был связан с криминальным миром. "Нигде не работал, деньги капали на карточку", - заявила она.

По имеющейся информации, москвич оказался крупным барыгой. При обыске его Audi Q7 полицейские обнаружили два килограмма героина, арбалет, пневматическую винтовку, гладкоствольное ружье, три пневматических пистолета, сигнальный пистолет, газовый пистолет "Удар".