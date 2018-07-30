Авария унесла жизни 12 человек из свадебного кортежа

Жертвами столкновения машины из свадебного кортежа и грузовика во Вьетнаме стали 13 человек, сообщает Life.ru. Жених вместе с родственниками и друзьями ехал в соседний город к невесте, когда автомобиль, где находились 17 человек, врезался в контейнеровоз.



Среди погибших оказался жених. Четверо молодых людей получили ранения и были госпитализированы.