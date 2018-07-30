Авария унесла жизни 12 человек из свадебного кортежа

Жертвами
столкновения машины из свадебного кортежа и грузовика во Вьетнаме стали 13 человек,
сообщает Life.ru. Жених вместе с родственниками и друзьями ехал в соседний город к невесте, когда автомобиль, где находились 17 человек, врезался в контейнеровоз.
Среди погибших оказался жених. Четверо молодых людей получили ранения и были госпитализированы.
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