Две женщины попытались украсть из банка в Москве 870 миллионов рублей

Полиция
задержала в Москве двух женщин, которые обманным путем намеревались снять
деньги со счета в банке, сообщает сайт "Комсомольская правда". По словам
руководителя отделения одного из банков, который обратился в правоохранительные
органы, в учреждение пришли две женщины. Одна из них предъявила паспорт на
имя клиентки банка и доверенность, которая позволяет снимать средства со счета.
Требуемая сумма в 870 миллионов рублей была переведена гражданкой из одного офиса обслуживания в другой недавно. Это показалось странным сотрудникам кредитного учреждения, после чего они обратились в полицию. Документы оказались поддельными. Возбуждено уголовное дело.
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