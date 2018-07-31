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Происшествия

Подробности гибели российских журналистов в Африке

Фото: GLOBAL LOOK press/Laurence Geai
Среди убитых в Центральноафриканской Республике (ЦАР) россиян был известный журналист Орхан Джемаль. Несколько лет назад он чуть не погиб в Ливии при схожих обстоятельствах.
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Трое россиян 31 июля попали в засаду в ЦАР и были убиты. По данным телеканала "Дождь", неизвестные вооруженные люди открыли огонь по российским журналистам, среди которых был 51-летний Орхан Джемаль, сын Гейдара Джемаля, известного общественного деятеля, скончавшегося в 2016 году от рака.

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Не исключено, что нападение было совершено с целью ограбления. Группу ждала засада на дороге, которую завалили камнями неизвестные. Водитель, который вез россиян, исчез.

Орхан Джемаль не раз бывал в горячих точках. В 2008 году он написал книгу "Хроники пятидневной войны". В августе 2011-го журналист был серьезно ранен в ногу в Ливии, во время битвы за Триполи.

В поездке в Африку его сопровождали оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Эти данные пока не подтверждены официально, сообщалось, что у погибших в ЦАР были обнаружены пресс-карты газеты "Известия". Однако в редакции издания опровергли эту информацию: там говорят, что все их сотрудники живы.

Орхан Джемаль. Кадр youtube.com

Также по неподтвержденной информации, журналисты вылетели в Банги 27 июля снимать совместный с Центром управления расследованиями беглого олигарха Михаила Ходорковского фильм.

Министерство иностранных дел России выясняет, действительно ли убитые были россиянами. Представитель ведомства Мария Захарова сослалась на информацию местных властей, согласно которой в стране найдены тела трех человек, предположительно россиян. Наши дипломаты выехали на место для опознания погибших.

Центральноафриканскую республику несколько лет раздирают конфликты: после свержения в 2013 году президента Франсуа Бозизе вооруженные группировки борются за власть и контроль над природными ресурсами.  


Россия получила мандат ООН  на участие в подготовке двух центральноафриканских батальонов – для этого было частично снято международное эмбарго на поставки оружия в республику. По просьбе президента ЦАР Туадера в страну недавно выехали семеро российских военных и 170 гражданских инструкторов.

 

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Автор: Александр Комаров31 июля 2018, 19:56

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