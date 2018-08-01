В "Булгаковском доме" забили тревогу из-за похищения "сотрудника"

Неизвестная женщина похитила из музея-театра "Булгаковский дом" его самого необычного "штатного сотрудника" – кота Бегемота. Сотрудники учреждения попросили сообщать им любую информацию о местонахождении животного, передает Life.ru. Есть вероятность, что кто-то из москвичей заметит его на руках у похитительницы или гуляющим по улицам города.

В театре рассказали, что, будучи постояльцем музея, кот получает специальное питание. Более того, за его здоровьем следит врач, а за внешним видом – личный стилист, пишет сетевое издание m24.ru. Помимо этого, стали известны особые приметы пропавшего кота. По словам представителей "Булгаковского дома", Бегемот – "черный пушистый кот с ошейником–адресником в виде косточки".